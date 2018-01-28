Antalyaspor takım otobüse saldırı yapıldı

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Akhisar'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor, dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı.



Denizli’de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken kırmızı-beyazlılara bir grup taraftar taşla saldırarak, otobüsün camlarını indirdi.



"Ölümden döndük"



Yaşanan olayla ilgili olarak bilgi veren takım kaptanı Zeki Yıldırım, yaşadıklarını korku dolu anları anlattı. Ajansspor'un aktardığına göre Yıldırım şöyle konuştu;



"İlk olarak arka camı indirdiler, ben hayatımda böyle büyük bir taş görmedim. Taş yağmuruna yakalandık. Ne olduğunu anlamadık. Ben bir kişi gördüm ama kaç kişilerdi bilmiyorum. Ufak tefek yaralananlar oldu. Ölümden döndük."

Antalyaspor'dan açıklama

Saldırının ardından Antalyaspor Kulüp Başkanı Cihan Bulut da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Bulut: "Akhisar dönüşü Denizliden geçerken Takımımız Çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır.Çok şükür futbolcularımız bu çirkin saldırıyı yara almadan atlatmıştır.Saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Antalyaspor Kulübü, yapılan saldırının ardından yazılı bir açıklama paylaştı. Kırmızı-Beyazlı kulüp yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Antalyasporumuzun deplasmanda oynadığı Akhisar maçı sonrası, takımımızı Antalya’ya getiren kafile otobüsümüz, Denizli’de saldırıya uğramıştır.



Gece saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsümüz, kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen saldırganlar tarafından sert cisimlerle saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda kafile otobüsümüzün en arkadaki camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırılmıştır. Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır."



"Kafile otobüsümüz yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polisi aramıştır. Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp Genel Müdürümüz Adem Kart ile Profesyonel Takım Menajerimiz Cem Deda emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir."