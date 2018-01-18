Samuel Eto'o, Antalyaspor'dan ayrılıyor!

Antalyaspor'da Aralık ayında Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifa etmesinin ardından ortalık henüz yatışmış değil.



Sezon başında büyük umtularla transfer edilen Jeremy Menez'in ardından takımın diğer Fransız yıldızı Samir Nasri'nin de ayrılma ihtimali geçtiğimiz günlerde takımın yeni çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu tarafından açıklanmıştı.



Ama Antalyaspor taraftarı asıl şoku Samuel Eto'o'yu kaybederek yaşayacakmış gibi gözüküyor.

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