Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina Antalyaspor'un kapısından dönmüş

Katalan devi Barcelona'nın Brezilya takımlarından Palmeiras'tan transfer ettiği Yerry Mina için büyük bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Kolombiyalı oyuncuyu denemek için 3 kez kampa getiren Antalyaspor, 10 bin Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemediği için transfer gerçekleşmedi.



İspanyol temsilcisi Barcelona'nın Brezilya ekiplerinden Palmeiras'tan 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Yerry Mina ile ilgili olarak ortaya atılan iddia dikkat çekti.



Turksvoetbal.net'in ortaya attığı iddiaya göre; Antalyaspor, daha önce 3 kez denemek için kampa aldığı Kolombiyalı oyuncunun transferini gerçekleştirmedi. Gültekin Gencer döneminde 3 kez denenmeye alınan 23 yaşındaki futbolcu için 10 bin Euro bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmayan Kırmızı-Beyazlıların, transferi iptal ettiği belirtildi. Antalyaspor'un, transferine onay vermediği Mina, Barcelona'yla 5 yıllık anlaşma yaparken, serbest kalma maddesi olarak da 100 milyon Euro belirlendi.

(Ajansspor)