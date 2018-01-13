Samuel Eto'o'ya Vasco da Gama talip oldu
13 Ocak 2018 | 08:57
Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, 36 yaşındaki Samuel Eto'o için girişimlerde bulundu ve teklifini yaptı. Eto'o'nun Vasco da Gama'nın teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Antalya'da ayrılık hazırlıkları yaptığı öne sürülen Samuel Eto'o için sürpriz bir iddia Brezilya'dan geldi.
UOL Esporte'un haberine göre Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, Kamerunlu yıldız golcüye transfer teklifi yaptı. Siyah beyazlıların teklifinin 36 yaşındaki tecrübeli santrforun aklını çelebileceği belirtiliyor.
Ronaldinho, Deco gibi yıldızları futbola kazandıran Vasco, Brezilya'da ligi 7. tamamladı.
(Fotomaç)
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