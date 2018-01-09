Samuel Eto'o'dan Türk futboluna övgü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, "36 yaşındayım ve hala hedeflerim var. 'Bu sene hala 20 gol atmalıyım.' diyorum. Maçta benden daha genç olan Türk arkadaşım 800 metre gerimde." dedi.



Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğince (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Eto'o, Beşiktaşlı oyuncu Portekizli Ferreira Pepe ve Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, "Yıldız Futbolcu Gözüyle Türk ve Avrupalı Antrenör" konulu panele katıldılar.



Eto'o, burada yaptığı konuşmada, teknik direktörde kişilik, karakter ve oyun vizyonu anlayışının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Futbolu bir tiyatro oyununa benzeten Eto'o, teknik direktörlüğün de bir aileyi yönetmek gibi olduğunu söyledi. Kamerunlu futbolcu teknik direktörlerin futbol vizyonlarını futbolcularına aktarmasının aylar alabildiğini, bu nedenle teknik adamlığın kolay bir iş olmadığını söyledi.



Takımdaki başarı için futbolcu ile teknik direktör arasındaki ilişkinin önemli olduğunu ve bu ilişkinin zenginleşmesi gerektiğini vurgulayan Eto'o, "Geçmişte Guardiola ile çalıştım. Onun oyun planını aktarabildim, uygulayabildim. Niye? Çünkü sürekli iletişim halindeydik." dedi.



"Bu sene 20 gol atmalıyım"



Antalyaspor'da sezon başında görevde olan Rıza Çalımbay'ın mükemmel bir teknik direktör olduğunu anlatan Eto'o, "Gerekli disiplini sağladı ve oyun düzenini anlattı. Bazı durumlarda yöneticilerin bu işlere çok karışmasını istemiyoruz. İşler daha çok teknik direktöre bırakılmalı. Takım içinde uyum ve disiplini sağlamada Rıza hocanın yaptığı gibi yaparsa Hamza Hamzaoğlu'nun da başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Eto'o, Türk futbolunda büyük teknik direktörler ve altyapı olduğunun altını çizerek, Türk oyuncuları ise kapasitelerine tam olarak güvenmediğini savundu.



Yerli oyuncuların daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini vurgulayan Eto'o, "Oyuncuların kişisel istekleri olmalı. Bir forvetin 20 gol atmak lazım gibi hedefi olmalı. Rahatlıklarını biraz bırakmaları gerekiyor. 36 yaşındayım ve hala hedeflerim var. 'Bu sene 20 gol atmalıyım.' diyorum. Maçta, benden daha genç olan Türk arkadaşım 800 metre gerimde. Oysa ben 36 yaşındayım." diye konuştu.



"Beşiktaş Avrupa'nın iyi takımlarından biri"



Eto'o, Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi takımlardan birisi olduğunu ve Türkiye'yi iyi yansıttığının altını çizdi. Türk futbolunun seviyesini muhteşem olarak niteleyen Eto'o, "Türk futbolunun kendi kimliği var ve bu kimliği pazarlamak lazım. Beşiktaş'ın Avrupa'da yaptığı gibi." yorumunu yaptı.



Çalıştığı takımlarda önemli deneyimler elde ettiğini aktaran Eto'o, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü söyledi.

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