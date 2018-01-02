Antalyasporlu Sandro, Benevento'ya gidiyor

Sky Sports'un haberine göre iki kulüp arasındaki kiralama anlaşmasında Sandro için belli bir bedel karşılığı satın alma opsiyonunun da bulunduğu tahmin ediliyor.



Günün erken saatlerinde İtalya'da sağlık kontrolünden geçen Sandro, yaptığı kısa açıklamada ligin dibine demir atan Benevento'ya yardım etmek istediğini dile getirdi. 19 haftası geride kalan Serie A'da Benevento'nun sadece 4 puanı bulunuyor.



2010 yılında Internacional takımından Tottenham'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken, ancak Londra ekibinde beklentileri karşılayamayan Sandro, Queen's Park Rangers ve West Bromwich Albion serüvenlerinde de umduğunu bulamamış ve Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.

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