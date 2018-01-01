Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da

Sezon başında büyük bir bütçeyle takımını yenileyen ancak beklentilerin altında kalan Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.



Sezona Rıza Çalımbay'la başlayan ve ardından Leonardo'yu göreve getiren Akdeniz ekibi, Süper Lig'i yakından tanıyan ve daha önce birçok takımı çalıştıraan Hamza Hamzaoğlu'yla prensip anlaşmasına vardı.



Daha önce Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Osmanlıspor'u çalıştıran Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin başındayken Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

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