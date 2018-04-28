Bayern Münih 4 - 1 Eintracht Frankfurt

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u 4-1 mağlup etti. Maçın golleri Niklas Dorsch, Sandro Wagner, Rafinha, Sebastian Haller ve Niklas Süle'den geldi.
Maça iki takım da kontrollü başladı. Dakikalar geçitkçe baskısını artıran Bayern Münih, golü de buldu. 43. dakikada 20 yaşındaki genç yetenek Niklas Dorsch, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken, maçın son çeyreği nefes kesti.
Bayern Münih bu skorla puanını 81 yaptı. Eintracht Frankfurt ise 46 puanla 7. sırada yer alıyor.
Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Freiburg 3 - 2 Köln
Wolfsburg 1 - 3 Hamburg
Hertha Berlin 2 - 2 Augsburg
Schalke 1 - 1 Mönchengladbach
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