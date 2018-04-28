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Bayern Münih 4 - 1 Eintracht Frankfurt

ALMANYA HABERLERİ  | 28.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Hafta içinde Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşılaşacak olan Bayern Münih, ligde kazanarak yoluna devam etti. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Bayern Münih'in son kurbanı Eintracht Frankfurt oldu

Bayern Münih 4 - 1 Eintracht Frankfurt

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u 4-1 mağlup etti. Maçın golleri Niklas Dorsch, Sandro Wagner, Rafinha, Sebastian Haller ve Niklas Süle'den geldi.

Maça iki takım da kontrollü başladı. Dakikalar geçitkçe baskısını artıran Bayern Münih, golü de buldu. 43. dakikada 20 yaşındaki genç yetenek Niklas Dorsch, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken, maçın son çeyreği nefes kesti.

  1. dakikada Sandro Wagner, ev sahibini 2 farkla öne geçirirken, Sebastian Haller 78. dakikada farkı tekrar 1'e indirdi. 87. dakikada Rafinha, 90'da ise Niklas Süle'nin golleri, maçın skorunu belirledi: 4-1

Bayern Münih bu skorla puanını 81 yaptı. Eintracht Frankfurt ise 46 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Freiburg 3 - 2 Köln
Wolfsburg 1 - 3 Hamburg
Hertha Berlin 2 - 2 Augsburg
Schalke 1 - 1 Mönchengladbach

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih Eintracht Frakfurt

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