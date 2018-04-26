Nuri Şahin Harvard'da eğitim alacak!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir şekilde performans sergileyen Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takdir kazandı. Nuri Şahin öğrenim hayatı için Harvard Üniversitesi'ne gideceğini duyurdu.

Futbolculuk kariyeri boyunca futbolseverlerin büyük saygısını kazanan Nuri Şahin öğrenim hayatını tamamlamak adına önemli bir adım attığını Instagram hesabından duyurdu. Nuri Şahin, Üniversite kariyeri için Harvard'a başvurduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

''YAZIN HARVARD'TA OLACAĞIM''

''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.''





