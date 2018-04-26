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Ribery'den Galatasaray açıklaması

ALMANYA HABERLERİ  | 26.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in sözleşme yenilemeye yanaşmadığı Franck Ribery'nin menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdiği ama olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

Ribery'den Galatasaray açıklaması

Alman Sport-1'in iddiasına göre Fransız oyuncu, menajeri aracılığıyla Galatasaraylı yöneticilerle temas kurdu. Ribery bizzat, "Galatasaray'da yarım kalmış bir hikayem var. Onu tamamlamak isterim" dedi. Ribery'nin bu teklifi Terim'e ulaştı. Fransız oyuncunun aldığı cevabın ise, "Hikayenin yarım kalmasını kendi istemişti. Burası G.Saray hikayelerle değil gerçeklerle yaşar" olduğu iddia edildi. Ribery, parasının geç ödendiğini bahane ederek Marsilya'ya kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ribery Spor Toto Süper Lig bayern münih

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