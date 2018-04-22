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Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart ligde kaldı

ALMANYA HABERLERİ  | 22.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'da Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Werder Bremen'i 2-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart ligde kaldı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. hafta karşılaşmasında Stuttgart, ağırladığı Werder Bremen'i 2-0 yendi.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'da konuk ettiği Werder Bremen karşısında ilk yarıyı 13. dakikada Christian Gentner'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Stuttgart, Berkay Özcan ile 90+1'inci dakikada bir kez daha gol buldu ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 58. dakikada Daniel Ginczek'in yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki Berkay, Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. Puanını 42'ye çıkararak 10. sıradaki yerini koruyan Stuttgart, bu sonuçla gelecek sezon da Bundesliga'da kalmayı garantiledi. Werder Bremen ise 37 puanla 12. sırada yer aldı.

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Almanya tayfun korkut Bundesliga

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