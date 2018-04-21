Çağlar atıldı, Freiburg yıkıldı!

Düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Hamburg'a 3 puanı getiren gol 54. dakikada Lewis Holtby'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Çaülar Söyüncü 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilidi.

Bu sonuçla Hamburg 25 puana yükselirken Freiburg ise 30 puanda kaldı.

BAYERN YİNE KAZANDI

Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih deplasmanda Hannover'i 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid ile oynayacağı ilk maç öncesi Bayern Münih Hannover karşısında hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısının 0-0'lık skorla sona erdiği mücadelede ikinci yarıda Bavyera ekibine 3 puanı getiren golleri Müller, Lewandowski ve Rudy kaydetti.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

RB Leipzig 2 - 5 Hoffenheim

Stuttgart 2 - 0 Werder Bremen

Eintracht Frankfurt 0 - 3 Hertha Berlin