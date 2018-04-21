SPOR

Çağlar atıldı, Freiburg yıkıldı!

ALMANYA HABERLERİ  | 21.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 31. haftasında Hamburg evinde Freiburg'u 1-0 yendi. Freiburg forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçta kırmızı kart gördü

Çağlar atıldı, Freiburg yıkıldı!

Düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Hamburg'a 3 puanı getiren gol 54. dakikada Lewis Holtby'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Çaülar Söyüncü 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilidi.

Bu sonuçla Hamburg 25 puana yükselirken Freiburg ise 30 puanda kaldı.

BAYERN YİNE KAZANDI
Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih deplasmanda Hannover'i 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid ile oynayacağı ilk maç öncesi Bayern Münih Hannover karşısında hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısının 0-0'lık skorla sona erdiği mücadelede ikinci yarıda Bavyera ekibine 3 puanı getiren golleri Müller, Lewandowski ve Rudy kaydetti.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

RB Leipzig 2 - 5 Hoffenheim
Stuttgart 2 - 0 Werder Bremen
Eintracht Frankfurt 0 - 3 Hertha Berlin

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü freiburg Hamburg bayern münih

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çağlar atıldı, Freiburg yıkıldı!

Çağlar atıldı, Freiburg yıkıldı!

Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e mesaj!

Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e mesaj!

Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

Arturo Vidal sezonu kapattı!

Arturo Vidal sezonu kapattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.