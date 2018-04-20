Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e mesaj!

Bayern Münih'in Hannover ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Heynckes, kupadaki olaylı maçın hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'e iyi dileklerini sunarken ''Dün akşamki kupa maçında bazı karışıklıkların çıktığını biliyorum. Görmek istemediğimiz sahneler. Bu nedenle de Şenol Güneş ve İstanbul'a selam yolluyorum. Onun iyi olmasını diliyorum. Umarım çabuk iyileşir'' ifadelerini kullandı.
Heynckes bu olaya karışanları da taraftar olarak görmediğini söyledi ve ''Olayların yapanları bir taraftar olarak görmüyorum, onlar kaos isteyen insanlar. Yaşananların futbolla ilgisi yok'' dedi.
BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' DA ERSUN YANAL'DAN
Gaziantep'te genç sporcularla buluşan teknik direktör Ersun Yanal, "Dün yaşanan manzaraları görmek istemiyoruz. Şenol Hocaya çok geçmiş olsun" dedi. Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu'nda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte sporcularla bir araya gelen Ersun Yanal, gençlerle sohbet ederek penaltı vuruşu yaptı. Futbol eğitimi alan öğrencilerle fotoğraf çektiren Yanal'a Rıdvan Fadıloğlu tarafından isminin yazılı olduğu forma ve plaket verildi.
Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili kimsenin tasrif etmediği bir durum olduğunu söyleyen Yanal, "Dün yaşanan olay kimse tarafından tasrif edilmeyen ve kabul edilemeyecek bir manzaraydı. Ne olursa olsun sporun rekabetinin içersinde bu tür manzaraları görmek istemiyoruz. Maruz kalan kim olursa olsun, haklılık payı kimde olursa olsun şiddet tamamıyla hepimizin karşısında olduğumuz bir konu, şiddetin mantığının ve aklı olmadığı için buna karşı çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu olayın faillerinin bulunması adalete teslim edilerek bir daha bu tür olayların olmaması en büyük temennimiz. Şenol Hocaya çok geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. İnşallah bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız" dedi.
Yaptıkları çalışmalarda uzman kişilerle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Bu konuları uzman kişilerle konuşarak istişare ediyoruz. Ersin Hocanın Gaziantep'te olması, bize yeni ufuklar açması için çok önemli. Bu işi sadece belediyelerimiz değil, öğrenciler ve ailelerle birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.
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