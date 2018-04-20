Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e mesaj!

Bayern Münih'in Hannover ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Heynckes, kupadaki olaylı maçın hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'e iyi dileklerini sunarken ''Dün akşamki kupa maçında bazı karışıklıkların çıktığını biliyorum. Görmek istemediğimiz sahneler. Bu nedenle de Şenol Güneş ve İstanbul'a selam yolluyorum. Onun iyi olmasını diliyorum. Umarım çabuk iyileşir'' ifadelerini kullandı.

Heynckes bu olaya karışanları da taraftar olarak görmediğini söyledi ve ''Olayların yapanları bir taraftar olarak görmüyorum, onlar kaos isteyen insanlar. Yaşananların futbolla ilgisi yok'' dedi.

BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' DA ERSUN YANAL'DAN

Gaziantep'te genç sporcularla buluşan teknik direktör Ersun Yanal, "Dün yaşanan manzaraları görmek istemiyoruz. Şenol Hocaya çok geçmiş olsun" dedi. Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu'nda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte sporcularla bir araya gelen Ersun Yanal, gençlerle sohbet ederek penaltı vuruşu yaptı. Futbol eğitimi alan öğrencilerle fotoğraf çektiren Yanal'a Rıdvan Fadıloğlu tarafından isminin yazılı olduğu forma ve plaket verildi.