SPOR

Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

ALMANYA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'un sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçecek Niko Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşündüğü belirtildi.

Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

Son olarak Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Bundesliga yolcusu...

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Niko Kovac'ın sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçeceğinin açıklanmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Alman ekibinin Slaven Bilic ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Hırvat basınının iddiasına göre Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü için en güçlü aday Slaven Bilic. Ancak Frankfurt'un diğer adaylar ile de görüşeceği ve adaylar içinde Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da olduğu belirtildi.

Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'ı çalıştıran Kayseri doğumlu Alman asıllı Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da Eintracht Frankfurt için adaylar arasında olduğu kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında 6. Lig ekibi VfR Mannheim ile başlayan Koçak, 2016 yılında ise 4. Lig takımı SV Waldhof Mannheim'dan 2. Lig ekibi Sandhausen'ın başına geçmişti.

(MİLLİYET)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesliga eintracht frankfurt

En Çok Okunan Haberler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu

Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

Arturo Vidal sezonu kapattı!

Arturo Vidal sezonu kapattı!

VAR uyardı, hakem futbolcuları soyunma odasından çıkardı

VAR uyardı, hakem futbolcuları soyunma odasından çıkardı

Hakem soyunma odasında penaltı kararı verdi

Hakem soyunma odasında penaltı kararı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.