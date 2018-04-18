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Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

ALMANYA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'un sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçecek Niko Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşündüğü belirtildi. Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da adaylar arasında olduğu iddia edildi.

Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!

Son olarak Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Bundesliga yolcusu...

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Niko Kovac'ın sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçeceğinin açıklanmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Alman ekibinin Slaven Bilic ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

BILIC'İN ALTERNATİFİ BİR TÜRK

Hırvat basınının iddiasına göre Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü için en güçlü aday Slaven Bilic. Ancak Frankfurt'un diğer adaylar ile de görüşeceği ve adaylar içinde Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da olduğu belirtildi.

Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'ı çalıştıran Kayseri doğumlu Alman asıllı Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da Eintracht Frankfurt için adaylar arasında olduğu kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında 6. Lig ekibi VfR Mannheim ile başlayan Koçak, 2016 yılında ise 4. Lig takımı SV Waldhof Mannheim'dan 2. Lig ekibi Sandhausen'ın başına geçmişti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
slaven bilic niko kovac eintracht frankfurt

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