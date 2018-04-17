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Arturo Vidal sezonu kapattı!

ALMANYA HABERLERİ  | 17.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

Almanya ekibi Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Arturo Vidal sezonu kapattı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
arturo vidal bayern münih

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