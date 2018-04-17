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Hakem soyunma odasında penaltı kararı verdi

ALMANYA HABERLERİ  | 17.04.2018 03:53 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde sahalarda şimdiye kadar görülmemiş bir karar alındı. Hakem Winkmann, Video Yardımcı Hakem uyarısıyla penaltı kararı verdi ve soyunma odasına giden futbolcuları tekrar sahaya çağırdı.

Hakem soyunma odasında penaltı kararı verdi

Avrupa liglerinde yaygınlaşmaya başlayan video hakem sistemi, Almanya Bundesliga'da ilginç bir görüntüye sebebiyet verdi.

Ligin 30. hafta maçında kümede kalma yarışı veren iki takım Mainz ve Freiburg karşı karşıya geldi. Tartışmalı pozisyonun ardından ilk yarının son düdüğü çaldı.

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MAINZ BU KARARLA ÖNE GEÇTİ

Mainz - Freiburg maçında ilk yarı bitti ama 'VAR' penaltı kararı verdi. Freiburg soyunma odasına gitmesine rağmen geri geldi, Mainz penaltı kullandı ve öne geçti. Takımlar golün ardından yeniden soyunma odasına gitti!

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SÜPER LİG'DE SENEYE UYGULANACAK

Video hakem sisteminin Süper Lig'de önümüzdeki sezon faaliyete geçmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda kullanılacak olan VAR sistemi, UEFA organizasyonlarında ise yok. İngiltere Premier Lig'de de önümüzdeki sezon VAR sisteminin uygulanmayacağı açıklanmıştı.

(AA)

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