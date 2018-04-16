Batshuayi sezonu kapattı

Dortmund'da maçlara çıkamayacak olan Batshuayi'nin Belçika ile Dünya Kupası'nda yer alma şansının ise olduğu öğrenildi.
Sakatlığı ile ilgili üzüntüsünü konuşan genç golcü "Haberler iyi değil, muhtemelen sezonu kapattım. Dortmund'da bana güvenenlere geri ödeme yapamayacağım. Takım arkadaşlarıma kalan son maçlar için en iyisini diliyorum." dedi.
Chelsea'den sezon başında kiralanan Belçikalı oyuncu, Alman ekibiyle ligde oynadığı 10 maçta 7 gol attı.
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