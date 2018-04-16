Bruma'yı Inter istiyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'e sattığı Bruma'ya Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin talip olduğu devam edildi.
Inter'e yakınlığıyla bilinen Fc Inter News adlı internet sitesi, Portekizli yıldız için Milano kulübünün devreye girdiğini yazdı.
Bu yıl RB Leipzig'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Bruma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
Cim Bom'un Sporting Lizbon'dan 2013'te kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, daha sonra Gaziantepspor ve Real Sociedad'a kiralanmıştı.
(Fanatik)
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