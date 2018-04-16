SPOR

Bruma'yı Inter istiyor!

ALMANYA HABERLERİ  | 16.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan sezon başında RB Leipzig'e transfer olan Bruma'ya dünya devi talip oldu. Almanya'da başarılı bir performans gösteren Bruma'yı Inter'in istediği ve transfer için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Bruma'yı Inter istiyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'e sattığı Bruma'ya Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin talip olduğu devam edildi.

Inter'e yakınlığıyla bilinen Fc Inter News adlı internet sitesi, Portekizli yıldız için Milano kulübünün devreye girdiğini yazdı.

Bu yıl RB Leipzig'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Bruma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Cim Bom'un Sporting Lizbon'dan 2013'te kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, daha sonra Gaziantepspor ve Real Sociedad'a kiralanmıştı.

(Fanatik)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bruma inter

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Arda Turan-Hasan Şaş kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı!

Arda Turan-Hasan Şaş kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bruma'yı Inter istiyor!

Bruma'yı Inter istiyor!

Bayern Münih 5 - 1 Borussia Monchengladbach (Maç özeti)

Bayern Münih 5 - 1 Borussia Monchengladbach (Maç özeti)

Bayern Münih Kovac'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Bayern Münih Kovac'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Niko Kovac Bayern Münih'in başına geçiyor

Niko Kovac Bayern Münih'in başına geçiyor

Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı

Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı

Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler

Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.