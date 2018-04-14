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Bayern Münih 5 - 1 Borussia Monchengladbach (Maç özeti)

ALMANYA HABERLERİ  | 14.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Sahaya şampiyon olarak çıkan Bayern, rakibini 5-1 mağlup etti.

Bayern Münih 5 - 1 Borussia Monchengladbach (Maç özeti)

Şampiyonluğunu garantilese de hız kesmeyen Bayern'in gollerini 37 ve 41. dakikalarda Sandro Wagner, 51. dakikada Thiago, 68. dakikada David Alaba ve 82. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Monchengladbach, karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Drmic'in golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonucun ardından Bayern, 24. galibiyetini alarak puanını 75'e yükseltti. Monchengladbach ise 40 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Hertha Berlin 2 - 1 Köln
Hoffenheim 2 - 0 Hamburg
Stuttgart 1 - 1 Hannover 96
Bayer Leverkusen 4 - 1 Eintracht Frankfurt

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih zapotocny

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