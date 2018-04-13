Bayern Münih Kovac'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla 1 Temmuz 2018'de başlayacak şekilde 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan, Robert Kovac'ın da takımda abisinin yardımcısı olarak görev yapacağı kaydedildi.
Kovac'ın Bayern Münih'in yeni teknik direktörü olacağı için mutluluk duyduklarını aktaran Alman kulübünün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Niko burada futbol oynadı. Bu yüzden kulübün karakterini, yapısını ve DNA'sını çok iyi biliyor. Bayern Münih'in geleceği için Niko doğru bir çalıştırıcı." ifadelerini kullandı.
Şu anda bir diğer Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörlüğünü sürdüren Kovac, 2001-2003 yıllarında Bayern Münih'te forma giymişti.
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