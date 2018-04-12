Niko Kovac Bayern Münih'in başına geçiyor

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yeni sezon için hocası belli oldu.



Jupp Heynckes ile sezon sonunda yollarını ayıracak alan Münih, Frankfurt'un hocası Niko Kovac'ı yeni sezonda takımın başına getirecek.



Bild'in haberine göre; bu ay içerisinde resmi açıklamaların olacağı ve sezon sonunda da 46 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçeceği öne sürüldü.



Eintracht Frankfurt takımın çalıştıran Niko Kovac Berlin doğumlu ve henüz 46 yaşında. Teknik direktörlük kariyerinin henüz başında olan Berlin doğumlu Hırvat teknik direktör Niko Kovac, 2001-2003 yılları arasında Bayern Münih'te oynamıştı.

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