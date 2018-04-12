SPOR

Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı

2 saat önce

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
1 / 6

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Hollandalı yıldız Arjen Robben'in geleceği belli oldu.

2 / 6

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Robben, Alman temsilcisi ile sözleşmesini uzattı.

3 / 6

Alman basınında yer alan iddiaa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robben, Bayern ile kontratını 1 yıl daha uzattı.

4 / 6

Bayern Münih yetkilileri hafta içerisinde Ribery ve Robben için sözleşme yenilemek istediklerini dile getirmişti.

5 / 6

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Augsburg maçının ardından iki yıldız oyuncuyla ilgili ''Roben ve Ribery ile yeni sözleşme imzalayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

6 / 6

Hollandalı yıldız Robben, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Almanya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.