Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı

1 / 6 Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Hollandalı yıldız Arjen Robben'in geleceği belli oldu.



2 / 6 Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Robben, Alman temsilcisi ile sözleşmesini uzattı.



3 / 6 Alman basınında yer alan iddiaa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robben, Bayern ile kontratını 1 yıl daha uzattı.



4 / 6 Bayern Münih yetkilileri hafta içerisinde Ribery ve Robben için sözleşme yenilemek istediklerini dile getirmişti.



5 / 6 Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Augsburg maçının ardından iki yıldız oyuncuyla ilgili ''Roben ve Ribery ile yeni sözleşme imzalayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

