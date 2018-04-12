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Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
2 saat önce
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Hollandalı yıldız Arjen Robben'in geleceği belli oldu.
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Robben, Alman temsilcisi ile sözleşmesini uzattı.
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Alman basınında yer alan iddiaa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robben, Bayern ile kontratını 1 yıl daha uzattı.
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Bayern Münih yetkilileri hafta içerisinde Ribery ve Robben için sözleşme yenilemek istediklerini dile getirmişti.
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