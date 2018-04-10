Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler

1 / 7 Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı maçta Hertha Berlin'i 2-1 yenerken mücadeleye damgasını vuran isim hakem Bibiana Steinhaus'tu.



2 / 7 Ev sahibi ekibin bir golünü VAR (video yardımcı hakem) teknolojisine başvurarak iptal eden kadın hakem, taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.



3 / 7 Tribünlerden Steinhaus'a yönelik olarak yapılan "fa..şe" tezahüratları televizyonlardan bile duyuldu.



4 / 7 39 yaşındaki hakem, Gladbach'a galibiyeti getiren penaltı kararını da video yardımcı hakem sayesinde verse de kendisine yapılan hakaretlerden kurtulamadı



5 / 7 Gladbach kulübü ise bunun üzerine tribünlerin neden olduğu çirkin tezahürat nedeniyle bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.



6 / 7 Eski polis memuru Steinhaus, şu an Almanya'nın tek profesyonel kadın hakemi...

