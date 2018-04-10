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Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler
2 saat önce
Bundesliga'da oynanan Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçına kadın hakem Bibiana Steinhaus'a edilen hakaretler damga vurdu.
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Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı maçta Hertha Berlin'i 2-1 yenerken mücadeleye damgasını vuran isim hakem Bibiana Steinhaus'tu.
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Ev sahibi ekibin bir golünü VAR (video yardımcı hakem) teknolojisine başvurarak iptal eden kadın hakem, taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.
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Tribünlerden Steinhaus'a yönelik olarak yapılan "fa..şe" tezahüratları televizyonlardan bile duyuldu.
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39 yaşındaki hakem, Gladbach'a galibiyeti getiren penaltı kararını da video yardımcı hakem sayesinde verse de kendisine yapılan hakaretlerden kurtulamadı
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