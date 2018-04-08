Borussia Dortmund 3 - 0 Stuttgart (Maç özeti)

Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Pulisic, 48. dakikada Batshuayi ve 59. dakikada Philipp'ten geldi. Nuri Şahin, 90 dakika oyunda kalırken Batshuayi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Öte yandan Ömer Toprak da mücadelede 90 dakika oynadı. Stuttgart'ta ise 1998 doğumlu Berkay Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 51 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Stuttgart ise 38 puanla 9. basamakta yer aldı.