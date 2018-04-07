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Bayern Münih üst üste 6. kez şampiyon

07 Nisan 2018 | 18:56

Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenerek puanını 72'ye yükseltti ve 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih, üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı.

Bayern Münih üst üste 6. kez şampiyon

Augsburg Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 32'de Corentin Tolisso, 38'de James Rodriguez, 62'de Arjen Robben ve 87'de Sandro Wagner kaydetti. Augsburg'un tek golü ise 18'inci dakikada Niklas Süle'nin (KK) ayağından geldi. 

Bundesliga'da üst üste 6. kez kupaya uzanan Bavyera ekibi, toplamda ise 28. kez şampiyon oldu.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Köln 1 - 1 Mainz 05
Freiburg 0 - 2 Wolfsburg 
Mönchengladbach 2 - 1 Hertha Berlin

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