Bayern Münih üst üste 6. kez şampiyon

Augsburg Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 32'de Corentin Tolisso, 38'de James Rodriguez, 62'de Arjen Robben ve 87'de Sandro Wagner kaydetti. Augsburg'un tek golü ise 18'inci dakikada Niklas Süle'nin (KK) ayağından geldi.



Bundesliga'da üst üste 6. kez kupaya uzanan Bavyera ekibi, toplamda ise 28. kez şampiyon oldu.



Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Köln 1 - 1 Mainz 05

Freiburg 0 - 2 Wolfsburg

Mönchengladbach 2 - 1 Hertha Berlin

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