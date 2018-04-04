Tayfun Korkut'tan çarpıcı Türkiye sözleri!

Alman basınına konuşan eski milli futbolcu Tayfun Korkut, "Türkiye'de futbol çok agresif, taraftarlar maçları tüm duyguları ile yaşıyorlar. Gazeteciler, taraftarlardan bile duygusal. Yenildiğiniz bir maç olursa medya sizi anında hedef alıyor" dedi.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın teknik direktörlüğünü yapan eski milli futbolcu Tayfun Korkut, Türkiye hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Korkut, Alman basınına Türkiye’yi değerlendirirken, “Türkiye’de futbol çok agresif, taraftarlar maçları tüm duyguları ile yaşıyorlar. Gazeteciler, taraftarlardan bile duygusal. Yenildiğiniz bir maç olursa medya sizi anında hedef alıyor” diye konuştu.



Taraftarların çok ateşli olduğunu da belirten Türk teknik adam, “Taraftarlar inanılmaz fanatik. Maçın sonucuna göre antrenmana araba ile gitmeniz, arabanızın sağlığı açısından pek hoş olmaz. Eğer kötü bir sonuç olursa o araba oradan canlı çıkamayabilir” dedi. La Liga’da Real Sociedad takımında da forma giyen Korkut, “Alman ve Türk kültürü ile büyüdüm. İspanyollar, bu iki kültürün karışımına sahip. Özellikle İspanya’nın kuzeyi Türklere çok benziyor” ifadelerini kullandı.

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