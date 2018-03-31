Tayfun Korkut Stuttgart'ın başında 8. maçını da kaybetmedi
Bundesliga'da Tayfun Korkut fırtınası dinmiyor. Almanya Ligi'nde Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Hamburg ile berabere kaldı. Böylece Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başında 8 maçta da mağlubiyet yaşamadı.
Almanya Ligi'nde 28. hafta maçında Tayfun Korkut'un başında olduğu Stuttgart ile kümede kalma hesapları yapan Hamburg karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitle sona erdi.
Hamburg 18. dakikada Lewis Holtby'in golüyle 1-0 öne geçti. Stuttgart 44. dakikada Daniel Ginczek'in golüyle durumu yaptı ve maçta başka gol olmayınca mücadele eşitlikle bitti.
Bu beraberliğin ardından Stuttgart puanını 38'e yükseltti. Son sırada yer alan Hamburg da puanını 19 yaptı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Stuttgart, Borussia Dortmund'a konuk olacak. Hamburg, Schalke'yi ağırlayacak.
Bundesliga'da saat 16:30'da başlayan maçlarda şu sonuçlar alındı;
Hannover 2 - 3 RB Leipzig
Hoffenheim 6 - 0 Köln
Bayer Leverkusen 0 - 0 Augsburg
Schalke 2 - 0 Freiburg