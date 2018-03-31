Tayfun Korkut Stuttgart'ın başında 8. maçını da kaybetmedi

Almanya Ligi'nde 28. hafta maçında Tayfun Korkut'un başında olduğu Stuttgart ile kümede kalma hesapları yapan Hamburg karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitle sona erdi.



Hamburg 18. dakikada Lewis Holtby'in golüyle 1-0 öne geçti. Stuttgart 44. dakikada Daniel Ginczek'in golüyle durumu yaptı ve maçta başka gol olmayınca mücadele eşitlikle bitti.



Bu beraberliğin ardından Stuttgart puanını 38'e yükseltti. Son sırada yer alan Hamburg da puanını 19 yaptı.



Almanya Ligi'nde gelecek hafta Stuttgart, Borussia Dortmund'a konuk olacak. Hamburg, Schalke'yi ağırlayacak.



Bundesliga'da saat 16:30'da başlayan maçlarda şu sonuçlar alındı;



Hannover 2 - 3 RB Leipzig



Hoffenheim 6 - 0 Köln



Bayer Leverkusen 0 - 0 Augsburg



Schalke 2 - 0 Freiburg

PAYLAŞ