Çağlar Söyüncü'ye Arsenal kancası!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Almanya Bundesliga Kulübü Freiburg'da forma giyen milli yıldızımız, transferlerden sorumlu Arsenal yetkilisi Sven Mislintat'ın radarına girdi.



Daily Mail'in haberine göre Çağlar Söyüncü'nün transferinde ısrarcı olan Sven Mislintat, Freiburg'a 30 milyon Sterlin değerinde bir teklif yaptı. Genç futbolcu ile Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin de ilgilendiği öne sürülürken, yeni bir transfer savaşı verildiği ifade edildi.



Arsenal'ın transfer sorumlusu Sven Mislintat, gelişimini hayranlıkla izlediği Çağlar Söyüncü'yü bu yaz kadroya katmak istiyor. İlk teklifleri geri çeviren Freiburg'un 30 milyon Sterlin'e vereceği cevap merakla bekleniyor. Alman kulübü Çağlar Söyüncü'yü 2016 yılında 2,4 milyon Pound bonservis ile Altınordu'dan transfer etmişti.



(Futbol Arena)

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