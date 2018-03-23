Usain Bolt, Dortmund'la antrenmana çıktı

Bolt'un halka açık antrenmana da katılacağı ve bu antrenmanın saat 12.30'dan itibaren Dortmund'un Facebook ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacağı öğrenildi.

BOLT MESAJI VERMİŞTİ

Bolt, resmi Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına "BVB cuma günü için hazır ol" mesajını paylaşmıştı. Alman kulübü de resmi Twitter sayfasından eski atletin mesajını alıntı yaparak "Bolt geliyor!" paylaşımında bulunmuştu.



Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor. Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalamıştı.

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