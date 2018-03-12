Dortmund tribünlerinde YPG'ye destek pankartı açıldı

TSK ve ÖSO'nun Kuzey Irak'taki terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken Avrupa'nın terör destekçisi tutumu devam ediyor.



Almanya Bundesliga'da dün akşam oynanan Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçında, ev sahibi Dortmund tribünlerinde skandal bir pankart açıldı.



Terör destekçisi taraftarlar 'Biji YPG! Defend Afrin' (Yaşa YPG! Afrin'i savunun) yazılı pankart açtı.



Bu skandal pankart uzun süre tribünlerde yer alırken herhangi bir uyarı verilmedi.

(Milliyet)