Bayern Münih 6 - 0 Hamburg (Maç özeti)

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasındaki mücadele, Allianz Arena'da oynandı. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0'ın rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 8. ve 81. dakikalarda Ribery, 12. 19. ve 90. dakikalarda Lewandowski ile 55. dakikada Robben'den geldi. Öte yandan Lewandowski, 86. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremezken, 90. dakikada kazanılan penaltıda ise ağları sarstı.



Bu skorun ardından Bayern Münih puanını 66 yaptı ve 2. sıradaki Schalke ile puan farkını tekrar 20'ye yükseltti. Kötü günler geçiren Hamburg ise 25 puanlı Wolfsburg ve Mainz'ın arkasında 18 puanla, 17. basamakta kaldı. Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, Hamburg ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.

Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Hannover 96 1 - 3 Augsburg

Hoffenheim 3 - 0 Wolfsburg

Hertha Berlin 0 - 0 Freiburg