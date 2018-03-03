RB Leipzig 1 - 1 Borussia Dortmund (Maç özeti)

Bundesliga'nın 25. haftasındaki Red Bull Leipzig - Borussia Dortmund mücadelesi, Red Bull Arena'da oynandı. RB Leipzig 29. dakikada Augustin'in attığı golle öne geçerken, Dortmund'un beraberlik sayısını 38. dakikada Reus kaydetti.



Dortmund'da Ömer Toprak ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken, Nuri Şahin yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı. Bu skorun ardından RB Leipzig puanını 39 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Dortmund ise 42 puanla 3. basamakta yer aldı.



Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Hamburg 0 - 0 Mainz 05

Augsburg 0 - 2 Hoffenheim

Schalke 04 1 - 0 Hertha Berlin

Wolfsburg 1 - 2 Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt 1 - 0 Hannover 96

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