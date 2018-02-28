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Bayer Münih antremanında Hummels ve Lewandowski tartıştı

28 Şubat 2018 | 20:56

Bayern Münih antrenmanında Mats Hummels ve Robert Lewandowski arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Hummels'in Lewandowski'ye çıkışmasının ardından artan gerilim, teknik direktör Jupp Heynckes'in antremanı erken bitirmesiyle son buldu.

Bayer Münih antremanında Hummels ve Lewandowski tartıştı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in antrenmanında flaş bir kavga yaşandı.

Antrenman maçında aynı takımda olan Hummels ve Lewandowski'nin takımı, Correntin Tolisso'nun attığı golün ardından mağlup oldu. Golün ardından ise Hummels, Lewandowski'ye ''Lewy, ciddi misin? Gerçekten ayakkabını mı bağlıyorsun? Kahretsin!'' sözleriyle çıkışırken Polonyalı golcü, ''Topu kaybeden sensin, yaptığın tek şey konuşmak!'' cevabını verdi.

''KAPA ÇENENİ VE KAYBOL!''

İkili arasında geçen konuşma, şiddetini arttırırken Hummels, ''Bu bir hataydı ama senin bu yaklaşımın da bir hata. Kapa çeneni ve kaybol'' diye bağırdı.

Bu tartışmanın ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, antrenmanı bitirirken iki futbolcu, antrenman sonrası el sıkışmadı.

(Sporx)

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