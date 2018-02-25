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Arjen Robben Al-Gharafa'ya transfer olacak iddiası
3 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Arjen Robben'in Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve Wesley Sneijder'in formasını giydiği Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olacağı iddia edildi.
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Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0'la deviren Bayern Münih'te takımın yıldız futbolcusu Arjen Robben hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa'ya transfer olacağı öğrenildi.
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