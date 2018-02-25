Arjen Robben Al-Gharafa'ya transfer olacak iddiası

2 / 4 Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa'ya transfer olacağı öğrenildi.

3 / 4 Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters'in okuyucularıyla paylaştığı haberde Robben'in Katar ekibine transferi için eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in de aracı olduğu yazıldı.