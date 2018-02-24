Bayern Münih 0 - 0 Hertha Berlin (Maç özeti)

Bundesliga'da 9 maçtır kazanan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern, Hertha engelini geçemedi ve 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu. Son olarak 25 Kasım'da Monchengladbach'a kaybeden Bayern, 3 ay sonra puan kaybetmiş oldu.

1023 gün sonra evinde gol atamayan Bavyera ekibi puanını 60'a çıkarken, Hertha Berlin haftayı 31 puanla tamamladı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Hoffenheim 1 - 1 Freiburg

Hannover 96 0 - 1 Mönchengladbach

Stuttgart 1 - 0 Eintracht Frankfurt

Werder Bremen 1 - 0 Hamburg