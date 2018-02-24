Bayern Münih 0 - 0 Hertha Berlin (Maç özeti)
24 Şubat 2018 | 20:22
Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih sahasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, bu sonuçla tam 1023 gün sonra evindeki bir maçta gol atamadı.
Bundesliga'da 9 maçtır kazanan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern, Hertha engelini geçemedi ve 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu. Son olarak 25 Kasım'da Monchengladbach'a kaybeden Bayern, 3 ay sonra puan kaybetmiş oldu.
1023 gün sonra evinde gol atamayan Bavyera ekibi puanını 60'a çıkarken, Hertha Berlin haftayı 31 puanla tamamladı.
Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Hoffenheim 1 - 1 Freiburg
Hannover 96 0 - 1 Mönchengladbach
Stuttgart 1 - 0 Eintracht Frankfurt
Werder Bremen 1 - 0 Hamburg
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