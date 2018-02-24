Duisburg kalecisi Mark Flekken su içerken gol yedi!

Duisburg-Ingolstadt maçının 18. dakikasında Duisburg kalecisi Mark Flekken, bir anda maçın oynandığını unutup kalesine doğru yöneldi ve yerden suyu aldı. Bu sırada Ingolstadtlı oyuncular, Duisburg kalesine doğru atak yapıyordu.



İşte tam bu sırada Duisburg kalecisi Mark Flekken, su molasını biraz uzun tuttu ve maçı unuttu. Ingolstadtlı oyuncular ise paslarla Duisburg kalesine doğru gelişini sürdürüyordu.



Ingolstadtlı Stefan Kutschke, Duisburglu defans oyuncuları ile girdiği hava topu mücadelesinde topu kazandı ve bir anda ilginç bir sahneyle karşı karşıya kaldı. Kutschke, topla buluştuğunda kaleyi bir anda boş, kaleci Flekken'i ise kalenin içinde gördü. Soğukkanlı bir biçimde topu kaleye gönderen Kutschke maçta durumu 1-1'e getirdi.



Duisburg kalecisi Flekken ise bu ana inanamadı ve golü ağlarında gördükten sonra uzun bir süre kalesinin içinden çıkamadı. Bu golle birlikte maça eşitlik geldi ve defans oyuncuları Flekken'in yaptığı bu hataya inanamadı. Duisburg teknik direktörü Iliya Gruev, bu yaşananlara inanamadı ve yedek kulübesinde çılgına döndü. Bu golün ardından şaşkına dönen Duisburglu oyuncuların maça dönmesi de biraz zor oldu.

Duisburg bu gole rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Alman ekibinin ilk golü Türk asıllı futbolcu Ahmet Engin'den geldi.