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Stuttgart deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti

18 Şubat 2018 | 22:57

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 23. hafta karşılaşmasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.

Stuttgart deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti

Augsburg şehrindeki WWK Arena'da oynanan ve yaklaşık 30 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golü, 27. dakikada Mario Gomez kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip böylelikle bu sezon dış sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı.

Daha önce deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan, ardından evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Bundesliga'da Stuttgart, 27 puanla 13. sıraya yükselirken 31 puanda kalan Augsburg 8. sıraya geriledi.

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