Tayfun Korkut Stuttgart'taki ilk galibiyetini aldı

Mercedes-Benz Arena'da oynanan ve 53 bin 296 seyircinin izlediği karşılaşmada, Stuttgart'ın tek golünü 5. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekip, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.



Geçen hafta Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.



Ligde kalma mücadelesi veren Stuttgart 24 puanla 14. sırada kalırken, 31 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach 10. sıraya geriledi.

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