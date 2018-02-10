Bayern Münih 2 - 1 Schalke 04 (Maç özeti)

Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern evinde Schalke 04'ü ağırladı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi, 6'da Lewandowski ile 1-0 öne geçti.



29. dakikada gelecek sezon Bayern'de forma giyecek olan Goretzka'nın asistinde Franco Di Santo durumu 1-1'e getirdi. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Thomas Müller sahneye çıktı ve Bayern'i devreye 2-1 önde götürdü.



İkinci yarıda başka gol olmayınca Bayern sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Bayern puanını 56 yaparken, Schalke 04 ise 34 puanda kaldı.



Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Hoffenheim 4 - 2 Mainz

Hannover 2 - 1 Freiburg

Eintracht Frankfurt 4 - 2 Köln

Borussia Dortmund 2 - 0 Hamburg

Bayer Leverkusen 0 - 2 Hertha Berlin

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