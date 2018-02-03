Mainz 0 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Mainz'a konuk oldu. 33'te Ribery gol perdesini açarken, 44. dakikada Tolisso'nun asistinde James Rodriguez, Bayern'i devreye 2-0 önde götürdü.



İkinci yarıda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Bayern puanını 53 yaparken, Mainz ise 20 puanda kaldı.



Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Freiburg 0 - 0 Bayer Leverkusen

Hertha Berlin 1 - 1 Hoffenheim

Schalke 04 1 - 2 Werder Bremen

Wolfsburg 1 - 1 Stuttgart

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