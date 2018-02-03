Mainz 0 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)
03 Şubat 2018 | 19:26
Bundesliga'nın 21. haftasında Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih deplasmanda Mainz'ı 2-0 yendi. Bayern'in golleri Ribery ve James Rodriguez'den geldi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Mainz'a konuk oldu. 33'te Ribery gol perdesini açarken, 44. dakikada Tolisso'nun asistinde James Rodriguez, Bayern'i devreye 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Bayern puanını 53 yaparken, Mainz ise 20 puanda kaldı.
Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Freiburg 0 - 0 Bayer Leverkusen
Hertha Berlin 1 - 1 Hoffenheim
Schalke 04 1 - 2 Werder Bremen
Wolfsburg 1 - 1 Stuttgart
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