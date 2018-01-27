Bayern Münih 5 - 2 Hoffenheim

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Bundesliga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi henüz 12. dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lewandowski, 25. dakikada Boateng, 63. dakikada Coman, 66. dakikada Vidal ve 90. dakikada yeni transfer Sandro Wagner kaydetti. Konuk Hoffenheim'in gollerini ise 3. dakikada Uth ve 12. dakikada Gnabry attı. Bayern Münih bu sonuçla 50 puanla ile liderliğini devam ettirdi.



Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Köln 1 - 1 Augsburg

Borussia Dortmund 2 - 2 Freiburg

RB Leipzig 1 - 1 Hamburg

Stuttgart 0 - 2 Schalke 04

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