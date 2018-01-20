Hoffenheim 1 - 4 Bayer Leverkusen

Bundesliga'da lider Bayern'i büyük farka rağmen takibini sürdüren Bayer Leverkusen, orta sıralarda mücadele eden Hoffenheim'a konuk oldu.



43'te Bailey'in golüyle ilk yarıyı önde kapatan konuk ekip, 51. dakikada Baumgartlinger ve 70'te Alario'nun golleriyle skoru 3-0'a getirdi.



86'da Szalai, Hoffenheim'ın adına golü atsa da son sözü 90. dakikada Alario söyledi ve Bayer Leverkusen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 31 yaparken, Hoffenheim ise 27 puanda kaldı.



Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Freiburg 2 - 1 Leipzig

Mönchengladbach 2 - 0 Augsburg

Mainz 05 3 - 2 Stuttgart

Wolfsburg 1 - 3 Eintracht Frankfurt

Hamburg 0 - 2 Köln

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