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Borussia Dortmund’da Aubameyang yine kadro dışı

14 Ocak 2018 | 21:58

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Wolfsburg ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Borussia Dortmund’da Aubameyang yine kadro dışı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Aubameyang'ın disiplinsiz  davranışları nedeniyle Wolfsburg ile oynanacak sezonun ikinci devresinin ilk  maçında kadroda olmayacağı belirtildi.
 
Borussia Dortmund’un teknik direktörü Peter Stöger, Sky televizyon  kanalına yaptığı açıklamada, golcü oyuncuyu, kendileri için önemli olan takım  toplantısına katılmadığı gerekçesiyle kadroya almadığını ifade etti.
 
Transferde adı Çin kulüpleriyle anılan Aubameyang, geçen yıl kasım  ayında Bundesliga’nın 12. haftasında Stuttgart’a karşı oynanan maçtan önce de  disiplinsiz davranışlarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

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