Leipzig 3 - 1 Schalke

Leipzig'in galibiyet gollerini 41. dakikada Naby Keita, 69. dakikada Timo Werner ve 71. dakikada eski Galatasaraylı Bruma kaydetti. 55. dakikada Naldo'nun golü Schalke'ye puan için yeterli olmadı.



Bu arada ev sahibi takım Jean-Kevin Augustin ile 37. dakikada bir de penaltı vuruşunda yararlanamadı.



Böylece puanı 31 yapan Leipzig, 30 puanı bulunan Schalke'yi geride bırakıp 2. sıraya yükseldi.

PAYLAŞ