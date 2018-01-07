"Arturo Vidal bizimle kalacak"
07 Ocak 2018 | 19:29
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, ismi Chelsea ile anılan Arturo Vidal ile yollarını ayırmayacaklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki rakibi Bayern Münih, devre arası transfer döneminde kadrosunu bozmayacak.
Doha'daki hazırlık kampında konuşan teknik direktör Jupp Heynckes, hakkında ayrılık dedikoduları çıkan Arturo Vidal'in sezonun ikinci yarısında Bayern Münih forması giyeceğini söyledi. Kritik karşılaşmalar oynacakları dönemden önce gelecek tekliflere olumsuz yanıt vereceklerini belirten deneyimli teknik adam, 2018 yazına kadar mevcut kadroyu koruyacaklarının altını çizdi.
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