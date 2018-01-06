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Bayern Münih 6 - 0 El Ehli

06 Ocak 2018 | 21:32

Bayern Münih, hazırlık maçında Katar temsilcisi El Ehli'yi 6-0 mağlup etti.

Bayern Münih 6 - 0 El Ehli

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada Arjen Robben, 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.

Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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Almanya
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