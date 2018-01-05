Nigel de Jong sezon sonuna kadar Mainz'da

Galatasaray’ın bugün sözleşmesini feshettiği Nigel De Jong çok geçmeden kendisine yeni bir kulüp buldu.



Bild gazetesinin haberine göre deneyimli orta saha, Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 ile anlaştı. De Jong’un, Basel’e satılan Fabian Frei’ın yerini doldurmak için alındığı kaydedildi.



Bundesliga tecrübesi olan Hollandalı oyuncu 2006-2009 yılları arasında Hamburg forması giymişti.



Mainz resmen açıkladı!



Çıkna bu haberin ardından Mainz kulübü transferi resmi olarak açıklandı. De Jong, Alman ekibiyle sezon sonuna kadar süren bir sözleşme imzaladı.

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