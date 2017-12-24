Aubameyang'dan Atletico Madrid'e mesaj!

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol kaydeden Pierre Emerick Aubameyang'ın adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.



Dortmund ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Gabonlu yıldız, olası bir transfer ile ilgili ilk defa kendi ağzından konuşurken ara transfer dönemine yönelik de ipuçları verdi.



"Kış döneminde her şey olabilir" diyen Aubameyang, "Herkes biliyor ki Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın yerine oyuncu arıyor" sözleriyle Madrid ekibine transfer olabileceğini ima etti. (Fanatik)

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