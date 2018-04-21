SPOR

Mesut Bakkal'dan penaltı isyanı!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 21.04.2018 23:05 | Son Güncelleme

Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, sonuçtan üzgün olduğunu ifade ederek, “Her sahada her takımı yenecek bir takımım var. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır" dedi

Mesut Bakkal'dan penaltı isyanı!

Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Üzgünüm. 2-0’dan 2-2 yakaladık. Puana çok ihtiyacımız var. Oyuna şaşkın başladık. 2-0 geriye düştüğümüz maçta durumu 2-2 getiriyorsak iyi bir takımımız var demektir. En az bir puanla kapatabilirdik. Her hafta bu pozisyonlarla bu şekilde canımız yanıyor. Bu devam edip gidiyor. Nereye kadar devam edecek bende bilmiyorum. İyi oynayan bir takımım var. Kritik haftalara girdik. Her sahada her takımı yenecek bir takımım var” dedi.

"VERİLMEYEN PENALTI VAR, MUSLERA OLAYI KIRMIZI KART"
Oyundan memnun kaldığını ama sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Bakkal, “Maçta verilmeyen penaltı yüzde 100 penaltı olmasa ben irade ederim diyeceğim. Şimdiki pozisyonu bir kere daha izledim. Yayıncı kuruluş çizgiyi çizdi gördüm. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır. Bu mağlubiyet ile biz küme düşsek bunun vebalini kim ödeyecek? Bunların bir değerlendirmesi yapılması gerekir. İlk defa bu yıl konuştum. Her maç böyle olaylar oluyor. Biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Çok düzgün yönetilen bir takımımız var” açıklamasını yaptı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut bakkal Galatasaray alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a gönderme!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a gönderme!

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mesut Bakkal'dan penaltı isyanı!

Mesut Bakkal'dan penaltı isyanı!

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi!

Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi!

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi

Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.